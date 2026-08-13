Власти региона выделили 7,8 млн рублей на речное такси до аэропорта в Саратове

В Саратовской области объявлен тендер на речные перевозки по маршруту «Саратов — Сабуровка».

На портале госзакупок появился аукцион от регионального Минтранса. Исполнителю предстоит выполнить 488 круговых рейсов за 7,8 млн рублей. Заявки принимаются до 19 августа, итоги подведут 21-го числа.

Для работы потребуется минимум два судна вместимостью от 11 пассажиров, скоростью не менее 30 км/ч и со спутниковой навигацией.

Напомним, в июне на этом направлении уже запускали речное такси до пристани у аэропорта «Гагарин» с пересадкой на автобус. Протяжённость — 28 км, время в пути — около часа, билет стоил 117 рублей. Позже рейсы приостановили из‑за сильных волн.

Ольга Сергеева