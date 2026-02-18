Саратовцам посоветовали рецепт для приготовления полезных блинов из кукурузной муки

Диетолог Минздрава рассказала, как сделать блины полезными и не навредить фигуре.

В России полным ходом идёт Масленичная неделя — время, когда главным угощением на столе становятся блины. Однако традиционный рецепт этого лакомства сложно назвать диетическим.

Врач-специалист НМИЦ профилактической медицины Минздрава РФ Юлия Стяжкова поделилась советами, как превратить калорийное блюдо в полезный продукт.

По словам эксперта, оптимальная порция для здорового человека — 2–4 блина (примерно 100–250 граммов). Тем, у кого есть лишний вес или хронические заболевания, лучше ограничиться 1–2 штуками.

Чем заменить обычную муку?

Чтобы повысить пищевую ценность блюда, врач советует отказаться от пшеничной муки высшего сорта. Вместо неё стоит использовать цельнозерновую, кукурузную, овсяную или гречневую. Такая замена обогатит организм витаминами группы В, железом и кальцием, а также благотворно скажется на микрофлоре кишечника.

Что положить внутрь?

Сладкие джемы и сгущёнку лучше заменить на более полезные начинки. Хороший вариант — творог с сухофруктами или нежирный сыр с зеленью. Это увеличит содержание белка и клетчатки, обеспечит долгое чувство сытости и снизит калорийность.

Рецепт полезных блинов от эксперта

Ингредиенты:

Кукурузная мука — 1 стакан

Кефир — 200 мл

Яйца — 2 шт.

Вода — 50 мл

Сахар — 1 ст. ложка

Соль — ¼ ч. ложки

Сода — ½ ч. ложки

Растительное масло для жарки

Приготовление:

Смешайте яйца с кефиром, добавьте соль, сахар и соду. Постепенно всыпьте муку, тщательно перемешивая. Затем влейте воду и доведите тесто до однородности. Оставьте его на 20 минут. Выпекайте на сковороде до румяного цвета.

