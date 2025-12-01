От лечения до улицы: в Саратове нашли выброшенного полоза, спасенного в Москве

В Саратове волонтёры центра «Дикий лес» спасли змею, выброшенную в медицинском контейнере на холодную улицу. Находку доставили герпетологу Оксане Бохиной, которая опознала в ней узорчатого полоза.

Расследование показало, что этот полоз два месяца назад проходил лечение у московского специалиста Анжелики Закружной. После выздоровления животное вернули в Саратов владельцу с условием выпустить его на волю. Однако вместо этого змея оказалась брошенной и за два месяца истощала.

Сейчас полоз находится в безопасности у специалиста. Его ждет повторное обследование и курс лечения. Волонтёры подчеркивают, что подобное обращение с животным недопустимо.

Алика Толоконникова