В спецоперации геройски погиб Денис Оксюшкин из Озинского района

Доброволец из Озинского района пал в ходе спецоперации.

В субботу, 11 апреля, в Озинском районе простились с бойцом, добровольно ушедшим на передовую.

Муниципалитет официально подтвердил гибель Дениса Осюшкина, уроженца поселка Озинки. Погибшему военнослужащему было 46 лет. Он родился 20 июля 1978 года, после окончания девяти классов местной школы трудился на стройках в Саратове, а затем работал у фермеров. Когда началась специальная военная операция, Осюшкин принял решение идти на фронт добровольцем.

Траурная церемония прошла в родном для бойца районе. Местные жители и власти выражают соболезнования семье погибшего.

Ольга Сергеева