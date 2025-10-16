Саратовская семья Лигай награждена медалью ордена «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении саратовской семьи Лигай медалью ордена «Родительская слава». Елена и Юрий Лигай воспитывают пятерых детей и были удостоены этой почетной награды за значительный вклад в укрепление семейных ценностей.

Глава семьи Юрий Лигай, имеющий четыре лингвистических образования, проходит службу в Федеральной службе судебных приставов в звании младшего лейтенанта. Он активно участвует в гуманитарных миссиях для военнослужащих в зоне СВО, является кандидатом в мастера спорта по тхэквондо.

Елена Лигай, профессиональный преподаватель английского языка, полностью посвятила себя воспитанию детей, их образованию и развитию. Все дети семьи активно участвуют в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и образовательных проектах, демонстрируя разносторонние таланты.

Семья Лигай стала примером успешного сочетания традиционных семейных ценностей, активной социальной позиции и разностороннего развития детей. Награждение медалью ордена «Родительская слава» подтверждает высокую оценку их вклада в укрепление института семьи в России.

