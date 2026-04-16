Саратовский контрактник получил 3,5 года колонии за уклонение от службы

Контрактник из Саратовской области получил реальный срок за прогул службы.

Саратовский военный гарнизонный суд вынес обвинительный приговор в отношении военнослужащего по контракту, признанного виновным в самовольном оставлении расположения части. Итогом разбирательства стало наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Как уточнили в объединённой пресс-службе судебной инстанции, вердикт пока не обрёл законную силу и может быть оспорен сторонами.

В ходе судебного следствия было достоверно установлено: фигурант дела (в материалах фигурирует как военнослужащий И.), заключивший контракт в период проведения мобилизации, без каких-либо уважительных причин пропустил установленный срок возвращения к месту несения службы. Более того, после срыва прибытия он продолжил противоправно находиться на территории Саратовской области, занимаясь личными делами и проводя досуг по собственному усмотрению, вместо того чтобы приступить к выполнению служебно-боевых задач.

В официальном сообщении суда подчёркивается, что действия подсудимого были квалифицированы как самовольное оставление места службы. Именно этот состав преступления повлёк за собой столь суровую меру ответственности.

Ольга Сергеева