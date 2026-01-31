Вячеслав Калинин принял участие в открытии мультимедийного проекта «Росгвардия»

Депутат Саратовской облдумы (фракция «Справедливая Россия»), ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин принял участие в качестве почетного гостя в открытии мультимедийного выставочного проекта «Росгвардия», которое состоялось 29 января в Историческом парке «Моя история».

Проект реализован к 10-летию создания Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 215-й годовщине формирования войск правопорядка России.

Разделы выставки посвящены специфике работы различных подразделений Росгвардии, историям подвигов сотрудников, в том числе участников СВО и удостоенных звания Героя России.

Несколько залов рассказывают об истории и достижениях Саратовского военного ордена Жукова Краснознамённого института войск национальной гвардии Российской Федерации – старейшего военно-учебного заведения, готовящего офицеров для службы в войсках национальной гвардии РФ.

Первыми новую тематическую экспозицию увидели и оценили почетные гости: ветеран боевых действий Вячеслав Калинин, начальник Управления Росгвардии по Саратовской области, полковник полиции Геннадий Юдин, заместитель Министра образования Саратовской области по патриотическому воспитанию, ветеран СВО, подполковник полиции в отставке Михаил Попов, представители министерств и ведомств, личный состав Управления Росгвардии по Саратовской области, члены их семей, ветераны, курсанты Саратовского военного института Росгвардии, школьники.

«Выставка, посвящённая Росгвардии, войскам правопорядка России очень актуальна в наше время. Выпускники Саратовского военного института Росгвардии, с честью выполняя свой воинский долг, зарекомендовали себя, как мужественные, отважные, верные Отечеству офицеры.

Мы гордимся Героями России – участниками СВО генерал-майором Александром Белоглазовым, капитаном Никитой Палазником, Александром Потаповым, Андреем Филоненко, нашими ветеранами, которые прославили своими героическими подвигами прославили родную Саратовскую землю!

Выставку обязательно должны посмотреть жители нашего региона, особенно дети, молодёжь, чтобы осознать силу, мощь войск национальной гвардии России, понять какой ценой достаётся мир и правопорядок в нашем государстве доблестным представителям Росгвардии», — подчеркнул Вячеслав Калинин.

Напомним, парламентарий является выпускником Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии РФ. На счету Вячеслава Вячеславовича боевые командировки на Северный Кавказ, в Сирийскую Арабскую Республику, в зону проведения СВО.