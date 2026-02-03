Общественник заявил, что ответственность за ДТП не имеет национальности

Рустам-хазрат Мухитов, член Общественной палаты области, заместитель главы ДУМ Поволжья прокомментировал ДТП с гибелью девочки.

— В социальных сетях и СМИ продолжается активное обсуждение ДТП, которое повлекло гибель подростка. В настоящее время вынесен приговор суда. И законная ответственность за совершенное – это не просто санкция, это обязанность гражданина и момент восстановления справедливости. И важнейший шаг для каждого человека – это признание свей вины, если она доказана, а также выводы на будущее, а не поиски виноватых вокруг.

И в этом вопросе совершенно не важно, к какой национальности принадлежит человек. Делать акцент на происхождении человека в правовом контексте — значит уходить от сути вопроса и создавать опасные разделения в обществе. Закон един для всех, и ответственность — тоже.

Наша общая задача — сфокусироваться на неотвратимости наказания, безусловной ценности жизни и мерах профилактики. Только так мы проявим единство и зрелость.