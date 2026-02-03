В СФР рассказали саратовцам про индексацию материнского капитала с 1 февраля

Индексация материнского капитала произошла 1 февраля 2026 года в рамках национального проекта «Семья».

Сумма выплаты за рождение первого ребенка увеличилась до 728 668 рублей. Родители, у которых появился второй или следующий ребёнок и которые ранее не получали капитал, теперь могут рассчитывать на 963 133 рубля.

Также на 5,6% проиндексированы неиспользованные остатки по уже оформленным сертификатам.

Социальный фонд России отмечает значительный рост популярности образовательной цели капитала: в 2025 году на 25% больше семей направили средства на учёбу детей. Средства можно использовать для оплаты кружков, спортивных секций, репетиторов, подготовки к ЕГЭ, а также обучения в техникумах и вузах.

С 2020 года сертификат оформляется автоматически — он поступает в личный кабинет на портале «Госуслуги» сразу после регистрации новорожденного в ЗАГСе. Решение о выдаче средств для выбранной цели принимается в течение 5 рабочих дней.

Алиса Эай