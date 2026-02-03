В Саратове пенсионерку придавил остановочный павильон со снегом

В Саратове 3 февраля на улице Прудной на 65-летнюю женщину обрушился остановочный павильон.

Пострадавшую пенсионерку госпитализировали. Судя по фотографиям с места происшествия, конструкция не выдержала скопившегося на козырьке снега.

По предварительной информации прокуратуры, конструкция находилась в аварийном состоянии. Надзорные органы ранее предупреждали о её неудовлетворительном содержании местные власти.

На месте работает следственная группа. Ведётся проверка, по итогам которой к ответственности могут привлечь должностных лиц, отвечавших за состояние остановки.

Ольга Сергеева