Роман Бусаргин: Об отчете Правительства РФ

Повышение качества жизни граждан, их благополучие и поступательное развитие страны — основные приоритеты в работе властей всех уровней. Об этом говорил сегодня Михаил Мишустин в рамках отчета о работе Правительства РФ в Государственной Думе РФ.

Как отметил Михаил Владимирович, Россия продолжает развиваться несмотря на внешнее давление. За последние три года один из ключевых экономических показателей — валовой внутренний продукт — увеличился на 10%. Низкий уровень безработицы свидетельствует о стабильной ситуации на рынке труда. При этом ведется большая работа по оказанию поддержки регионам страны в стратегически важных для них направлениях, которая в полной мере ощущается и в Саратовской области.

Строительство и ремонт учреждений здравоохранения, закупка самого современного оборудования в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения позволили значительно развить региональную систему. В прошлом году закупили свыше 780 единиц, в том числе тяжелого, включая 3 компьютерных томографа, 11 рентген-аппаратов, 3 маммографа. Теперь тысячи человек могут получать высокотехнологичную медицинскую помощь по месту жительства, что крайне актуально для отдаленных районов Саратовской области.

Одной из самых серьезных и приоритетных задач для всех органов власти остается демографическая ситуация. На федеральном уровне принимается целый комплекс решений, направленных на поддержку семей с детьми. В дополнение к этим мерам ищем возможности реализовывать и региональные решения. Это и пособие для молодых мам, и развитие медицинских учреждений, помогающих стать родителем, и выплаты при рождении двойни или тройни, региональный материнский капитал, поддержка многодетных семей.

С точки зрения развития экономики и социальной сферы в числе основных задач — кадровая обеспеченность. Огромным подспорьем, особенно для сельских территорий, являются федеральные программы, реализуемые Правительством РФ. В их числе «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский работник культуры», «Земский тренер». Именно благодаря таким решениям работать в районы приехали сотни специалистов. В разрезе регионального развития работают похожие механизмы, например, программа «Сельский педагог», востребованность которой сподвигла к ее расширению. Кроме того, большое внимание уделяется развитию системы среднего-профессионального образования (актуализации направлений подготовки и улучшению материально-технической базы), а также поддержке молодых специалистов, особенно по направлениям, которые тесно связаны с обеспечением технологического суверинитета.

Саратовские аграрии используют федеральные льготы для развития, увеличения производственных мощностей, расширения рынков сбыта. На уровне региональной власти оказываем им всю возможную поддержку для того, чтобы нашим производителям было доступно как можно больше механизмов. Как подчеркнул во время отчета о работе Правительства РФ Михаил Мишустин: «все эти шаги позволяют решать основные задачи продовольственной безопасности страны, насыщения внутреннего рынка качественными продуктами питания».

Как подчеркнул председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, в рамках ежегодного отчета Правительства РФ не только обсуждаются итоги работы исполнительной власти, а вырабатываются пути развития страны. Сохранение всех социальных гарантий, расширение действующих мер поддержки для многодетных семей, участников СВО и их близких, выработка новых решений, направленных на рост благосостояния наших жителей, — именно эти ключевые ориентиры отражены президентом России Владимиром Путиным в стратегии развития страны. На региональном уровне в консолидации с депутатским корпусом продолжим работу по её исполнению.