Обществознание планирует сдавать почти половина саратовских выпускников

Обществознание — самый популярный предмет ЕГЭ в Саратовской области.

В регионе определились приоритетные предметы для сдачи выпускных экзаменов: среди одиннадцатиклассников безусловным лидером остаётся обществознание. Об этом стало известно на постоянно действующем совещании с участием зампредов правительства, министров, руководителей ведомств и глав районов.

В этом году государственные итоговые экзамены сдают около 35 тысяч одиннадцатиклассников — они аттестуются по 13 предметам. Статистика показывает, что обществознание планируют сдавать 46% выпускников. Также среди популярных дисциплин — профильная математика, информатика и естественные науки.

У девятиклассников свои приоритеты: они сдают ГИА по русскому языку и математике, а также выбирают ещё два предмета. Чаще всего школьники останавливаются на географии, обществознании и информатике.

Губернатор Роман Бусаргин обратил особое внимание на необходимость обеспечить техническую готовность к проведению аттестации, а также — безопасность участников экзаменационного процесса.

Глава региона подчеркнул, что пора начинать подготовку к следующему учебному году: в каждом муниципалитете нужно сформировать профильные комиссии, которые оценят готовность образовательных учреждений к новому учебному периоду.

