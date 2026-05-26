Города Саратов и Петровск включены в новый федеральный туристический маршрут

Саратовская область делает ставку на развитие автотуризма.
Регион предлагает путешественникам продуманные маршруты, удобную логистику и богатый выбор достопримечательностей.
Уже утверждены автомобильные туристские маршруты — среди самых популярных выделяются:
Саратов — Утёс Степана Разина;
Саратов — Петровск.
В 2026 году Саратов и Петровск вошли в новый федеральный туристический маршрут, что открывает дополнительные возможности для привлечения гостей.
Развитие автотуризма закреплено в качестве приоритетного направления для региона вплоть до 2035 года. Перечень маршрутов сформирован в соответствии с поручениями президента РФ и национальной концепцией развития туризма.
Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова отметила успехи региона в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»: область второй год подряд активно участвует в проекте и входит в число лидеров по его реализации.
«Благодаря нацпроекту мы видим реальный рост интереса к Саратовской области. Новые маршруты привлекают тысячи туристов, открывая уникальное сочетание истории, природы и гостеприимства», — подчеркнула министр.
В рамках развития направления ведётся работа по улучшению дорожной инфраструктуры, зон сервиса вдоль туристических трасс, качества связи на маршрутах.
Инициативы призваны сделать путешествие на автомобиле по Саратовской области максимально комфортным и запоминающимся для туристов.
Ольга Сергеева