Обвинение отказалось от тюремного срока для спасателей по делу о катере T-Rex в Саратове

В Октябрьском районном суде Саратова сегодня произошел неожиданный поворот в громком уголовном деле о закупке аварийно-спасательного катера T-Rex 40.

Государственный обвинитель Владимир Кондриков официально отказался требовать реального лишения свободы для двух фигурантов — бывших сотрудников областной службы спасения Павла Корикова и Дмитрия Илларионова.

Им инкриминируется возможное превышение должностных полномочий при приобретении специализированного судна. Однако в ходе судебных прений прокурор запросил для подсудимых значительно более мягкие наказания. Для Павла Корикова он предложил назначить обязательные работы сроком на два года, а для Дмитрия Илларионова — на полтора года. В качестве дополнительной меры обвинение просит взыскивать часть их заработной платы в доход государства.

Обвиняемые, в свою очередь, вину не признают. Их защита настаивает на том, что катер был приобретен в полном соответствии с законом, отвечает всем оперативным потребностям спасательной службы, а его цена не превышает экспертных оценок. Адвокаты также указывают, что ранее управление Федеральной антимонопольной службы не обнаружило нарушений в ходе проведения самих торгов.

Таким образом, суду предстоит вынести приговор, оценив, с одной стороны, позицию гособвинения, смягчившего свои требования, а с другой — доводы защиты о полной законности сделки. Решение по этому резонансному делу ожидается в ближайшее время.

Ольга Сергеева