Подростка, обвиняемого в покушении на убийство в Саратове, арестовали

Суд заключил под стражу 17-летнего саратовца, обвиняемого в покушении на убийство.

Инцидент произошел на пешеходном проспекте Столыпина, где подросток нанес прохожей ножевое ранение.

Напомним, по предварительным данным, парень негативно высказался в адрес 35-летней женщины, которая была одета согласно нормам Шариата.

Пострадавшая оказала сопротивление агрессору, но была госпитализирована с ножевым ранением.

Подростку предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство. Следствие ходатайствовало об аресте обвиняемого до 26 декабря, что было удовлетворено судом.

Расследование уголовного дела продолжается. Назначена психиатрическая экспертиза.

Наталья Мерайеф