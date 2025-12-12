Объявлен конкурс для новых автобусных маршрутов на брутто-контрактах

По инициативе губернатора Романа Бусаргина еще два автобусных маршрута в Саратове переходят на модель брутто-контрактов.

Объявлены конкурсные процедуры на определение перевозчиков по маршрутам №№ 8Б и 41А, речь о которых шла в рамках прямой линии главы региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

На маршруте 8Б «Микрорайон Солнечный-2 – пл. Славянская» планируется работа 13 автобусов большой вместимости с интервалом движения 10-20 минут.

На маршруте 41А «пр. Петра Столыпина – ТЦ «Хэппи Молл» предусматривается 14 автобусов большой вместимости с интервалом движения 9-18 минут.

Автобусы должны быть оснащены кондиционерами, электронными табло, оборудованием для перевозки пассажиров с ограничениями по здоровью, системой видеонаблюдения.

Конкурс проводится до 30 декабря текущего года. Начать работу новые маршруты должны будут в январе 2026 года.

Модель брутто-контрактов в Саратове внедряется поэтапно на наиболее востребованных автобусных маршрутах. Уже введены маршруты 90А, 6А, 11А и 18А. Качество предоставляемых транспортных услуг на них значительно улучшилось. Об этом свидетельствует снижение количества обращений от пассажиров.

«Модель брутто-контракта предполагает, что перевозчику оплачивается услуга вне зависимости от пассажиропотока. Но при этом предъявляются жесткие требования по качеству, в частности по интервалу движения, несоблюдение которых влечет за собой финансовые санкции. Соответственно, подрядная организация максимально заинтересована в том, чтобы не было даже незначительных нарушений. Для бюджета брутто-контракт требует серьезных затрат, поэтому регион со своей стороны обеспечивает финансовую помощь городу в объеме 30% от стоимости контракта по каждому маршруту. Постепенно будем принимать такие решения и по другим самым протяженным и популярным маршрутам. Главная задача – системно изменить в лучшую сторону ситуацию с общественным транспортом Саратова», — отметил губернатор Роман Бусаргин.

Подготовила Ольга Сергеева