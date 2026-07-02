В Саратове пенсионер обгорел при попытке затушить сухую траву у дома

Пенсионер получил ожоги при тушении сухой травы в Саратове.

В Заводском районе 1 июля произошел инцидент, в результате которого пострадал пожилой мужчина. На улице Манежной 70-летний местный житель убирал сухую траву на соседском заброшенном участке.

По словам пенсионера, он собрал растительность в кучу и ушел в дом, однако вскоре увидел, что трава загорелась. Мужчина попытался самостоятельно справиться с огнем, используя ведра, но в результате получил ожоги ног. Пострадавшего увезли в больницу.

Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. На место происшествия был направлен один пожарный расчет регионального ГУ МЧС. В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются.

Ольга Сергеева