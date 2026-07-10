Офисный центр с бильярдной у мэрии Саратова продают за 200 млн рублей

В центре Саратова продают офисное здание за 200 млн рублей.

На улице Первомайской, 74, в непосредственной близости от администрации города и областной Думы, выставлен на продажу офисный центр. Объявление размещено на портале объявлений.

Шестиэтажное здание (с подвалом) выставлено на торги частично: продаются четыре этажа общей площадью 2,9 тысячи квадратных метров. На цокольном этаже расположены бильярдная и столовая, остальные помещения занимают офисы.

Стоимость лота — 200 миллионов рублей. Покупатель получает коммерческую недвижимость в престижном деловом квартале Саратова.

Ольга Сергеева