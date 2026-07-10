Правительство Саратовской области отказалось от ИИ

Правительство Саратовской области не использует искусственный интеллект в работе.

Региональное правительство пока не внедряет технологии искусственного интеллекта в свою повседневную деятельность. Об этом сообщил зампред областного кабмина Владимир Попов в ответ на запрос издания «Сарновь».

По его словам, на данный момент государственные информационные системы, цифровые сервисы и решения на базе нейронных сетей в органах власти региона не применяются.

Причины и возможные сроки внедрения ИИ в работе правительства не уточняются.

Ольга Сергеева