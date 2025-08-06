В Саратове продолжаются рейды по выявлению незаконных построек

Специалисты городской администрации проводят плановые проверки по выявлению самовольных построек и нарушений дизайн-кода. Рабочая группа, созданная по поручению мэра Михаила Исаева, включает представителей комитетов муниципального контроля, имущественных отношений и архитектуры.
В ходе предыдущих рейдов на улицах Рахова, Советской и других территориях были обнаружены многочисленные нарушения. Зафиксированы случаи незаконного размещения торговых павильонов на общественных пространствах и несоблюдение условий аренды земельных участков.
По выявленным фактам:
- Комитет по управлению имуществом инициирует расторжение договоров
- Юридическая служба готовит материалы для обращения в суд
- Районные администрации получат предписания о демонтаже незаконных объектов
Системная работа в этом направлении позволит привести городские пространства в порядок и обеспечить равные условия для ведения бизнеса.