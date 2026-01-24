В Вольске горожанка отправила телефонному мошеннику с «Госуслуг» больше миллиона

Неизвестный злоумышленник похитил у жительницы Вольска Саратовской области более 1,2 миллиона рублей.

Об этом информирует региональное Главное управление МВД.

В середине января на телефон 59-летней женщины поступил звонок. Мужчина, представившись, сообщил, что её аккаунт на портале «Госуслуги» был взломан. Несмотря на известность подобных схем, потерпевшая поверила мошеннику и в течение двух дней перевела крупную сумму на указанные им банковские счета.

Осознав, что стала жертвой преступления, горожанка спустя неделю обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Алиса Эай