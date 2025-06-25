Охотничий заказник «Центральный» под Саратовом признан незаконным по суду

Суд отменил решение о создании охотничьего заказника «Центральный».

Областной суд признал незаконным постановление региональных властей об организации государственного охотничьего резервата. Информация подтверждена пресс-службой судебного органа.

Исковое заявление поступило от Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры совместно с компанией «Академия рыболовного мастерства». Причины обращения в суд представители организаций не разглашали.

Напомним, заказник площадью 35 тыс. га функционировал на протяжении трёх лет с момента его учреждения.