Охранные зоны газопроводов: что нужно помнить при проведении земляных работ

Специалисты компаний «Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз» напоминают, что земляные работы в охранных зонах газопроводов требуют обязательного согласования.

Охранная зона – это территория с особыми условиями использования, установленная вдоль трасс газопроводов и вокруг объектов газораспределения. Её ширина – не менее 2 метров в каждую сторону от трубы. Главная задача таких зон – сохранить безопасность эксплуатации газовых сетей и предотвратить аварийные ситуации.

По закону, перед началом земляных работ в охранной зоне газопровода необходимо минимум за три рабочих дня письменно уведомить газораспределительную организацию и получить официальное разрешение.

Важно соблюдать эти правила, чтобы избежать приостановок газоснабжения и дополнительных расходов. Если по каким-либо причинам произойдёт повреждение газопровода, виновнику придётся компенсировать затраты на ремонт, а также возможные расходы, связанные с утечкой газа и причинённый экологический вред.

Информацию о том, где проходят подземные коммуникации, можно узнать в местной администрации.