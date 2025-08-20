Саратовца осудили за осквернение флага и реабилитацию нацизма

Балаковский городской суд вынес приговор местному жителю по делу о реабилитации нацизма и осквернении государственной символики.

Суд установил, что в 2014 году обвиняемый разместил на своей личной странице в социальной сети изображение государственного флага России, сопровождавшееся текстом с его негативной оценкой, выраженной ненормативной лексикой.

Кроме того, 7 мая 2018 года он опубликовал фотографию детей в военной форме времен Великой Отечественной войны на Красной площади. Публикация содержала текст, адресованный лидеру нацистской Германии, который выражал негативное отношение ко Дню Победы и итогам войны, противоречащее общепринятым в российском обществе ценностям.

Мужчина приговорен к 2 годам и 2 месяцам принудительных работ с удержанием части заработка. Также ему запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет.