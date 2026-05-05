Около 20 тысяч жителей глубинки Саратовской области остаются без интернета

Региональное министерство цифрового развития отчиталось о доступности связи и интернета в области.

По данным ведомства, 99,2% жителей (из 2,443 млн человек) уже имеют выход в глобальную сеть. При этом около 10 тысяч местных жителей до сих пор не могут пользоваться сотовой связью, а 20 тысяч — интернетом.

В минцифры пояснили, что полностью ликвидировать «цифровое неравенство» планируется к концу 2027 года. В планах — подключить к современным мобильным услугам все малые населённые пункты региона.

Ожидается, что уже в этом году программа принесёт результат. По федеральной программе сотовая связь и интернет придут в 42 села и деревни, где суммарно проживают 13 тысяч человек. Ещё в 11 населённых пунктах доступ к сетям обеспечат сами операторы — за счёт собственных инвестиционных планов.

Ведомство подчёркивает: задача — обеспечить связью каждый малый населённый пункт в установленные сроки.

Ольга Сергеева