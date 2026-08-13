Руководителей муниципальных школ и детсадов освободят от функций заказчика стройпроектов

Парламентский законопроект, освобождающий директоров школ и заведующих детских садов от непрофильных функций заказчика при строительстве или реконструкции муниципальных объектов социальной сферы, получил положительное заключение районов Саратовской области.

Об этом стало известно 12 августа на заседании рабочей группы на площадке областной Думы.

Председатель Думы Алексей Антонов объяснил, почему законодатели с особым вниманием отнеслись к позиции органов местного самоуправления: «Встал вопрос о том, как будут реагировать на законопроект на местах, так как в случае его принятия нагрузка пойдет на муниципальных служащих».

Вместе с тем, он добавил, что практика осуществления функций заказчика муниципалитетами уже наработана, в том числе при исполнении национальных проектов и государственных программ.

Позицию районов озвучила председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» Людмила Жуковская. По ее словам, некоторые районы отметили, что нововведение потребует расширения штата или дополнительного обучения сотрудников, и в таких случаях Ассоциация готова оказать содействие, но принципиально законопроект поддержали все. О поддержке законопроекта также заявили председатель областной Счетной Палаты Дмитрий Лаврушин и министр образования Александр Блатман.

На недопустимость возложения обязательств заказчика при реализации проектов по строительству и ремонту на директоров муниципальных школ и детсадов, не имеющих специальной подготовки, обращал внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, законопроект «Об условиях предоставления отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам в Саратовской области» внесли депутаты фракции «Единая Россия» Алексей Антонов, Антонина Галяшкина, Александр Янклович совместно с прокурором Саратовской области Романом Пантелеевым. Согласно документу, капитальный ремонт и реконструкцию капитальных объектов муниципальных организаций образования, культуры, спорта, а также благоустройство их территорий будут предоставляться при условии, что заказчиком станет сам муниципалитет либо специализированное муниципальное учреждение, где имеются профильные специалисты.