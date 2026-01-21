В Саратовской области хотят бесплатно выдавать землю награжденным ветеранам-пограничникам

В Саратовской области расширяется круг участников специальной военной операции, имеющих право на бесплатное получение земельных участков.

Соответствующие поправки были одобрены аграрным комитетом регионального парламента 20 января.

Согласно законопроекту, право на землю дополнительно получат ветераны боевых действий, отмеченные наградами при выполнении задач по защите территориальной целостности России, в том числе в ходе отражения вооружённых провокаций на государственной границе и в прилегающих к зоне СВО регионах. В случае гибели такого ветерана земельный надел перейдёт к членам его семьи.

Инициатива не вызвала вопросов у депутатов комитета и не получила замечаний от надзорных органов. Документ рекомендован к принятию на ближайшем пленарном заседании Саратовской областной думы.

Ольга Сергеева