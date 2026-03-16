Около полуночи рядом с Саратовской областью ПВО сбили 3 беспилотника

Над российскими регионами минувшим вечером 15 марта сбили 28 беспилотников.

Силы противовоздушной обороны вели активную работу по уничтожению вражеских дронов. С 21:00 до полуночи по местному времени средства ПВО перехватили 28 украинских БПЛА самолетного типа.

Наибольшее количество аппаратов ликвидировано над Брянщиной – 12 единиц. Семь дронов уничтожены в небе над Московской областью, из них три летели в направлении столицы. По два беспилотника подавлено в Белгородской и Смоленской областях, по одному – над Курской и Тульской.

В соседней с саратовцами Воронежской области сбили три вражеских аппарата. Губернатор Александр Гусев сообщил, что сирены звучали в Воронеже и Нововоронеже.

Напомним, накануне массированной атаке дронов подверглась и Саратовская область.

Ольга Сергеева