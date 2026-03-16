В Саратове прошел коллективный ифтар в Год единства народов России

В областном центре 12 марта состоялся коллективный ифтар, организованный национально-культурным центром народов Дагестана.

Как сообщает пресс-служба ДУМСО, мероприятие приурочили к Году единства народов России.

Почетными гостями вечера стали муфтий Мукаддас-хазрат Бибарсов, председатель Общественной палаты Борис Шинчук, замминистра внутренней политики Тимофей Лещенко, а также руководители национальных объединений, бизнесмены, деятели науки и спорта.

Муфтий в своем выступлении напомнил о значимости Священного Рамадана: «Это время установлено Аллахом, оно отличается от других дней. В этом месяце мы можем достичь целей, угодных Всевышнему». Он пожелал постящимся духовного очищения и укрепления веры, поблагодарил организаторов за проведение мероприятия.

Председатель центра «Дагестан» Абдузагир-хаджи Абибов вручил благотворительные письма участникам ифтара. Руководитель Ассоциации национальных объединений Салман-Хаджи Мусаев выразил благодарность всем, кто помог в организации встречи, и пожелал, чтобы такие мероприятия проводились чаще и приносили пользу обществу.

После вечернего азана собравшиеся совершили коллективный намаз и завершили разговение праздничной трапезой.

Наталья Мерайеф