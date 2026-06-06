Саратовцам вернули около трех миллиардов уплаченных ранее налогов

Жители региона вернули из бюджета 2,8 млрд рублей через налоговые вычеты.

С начала 2026 года саратовцы подали более 82 тысяч заявлений на возврат налогов по форме 3-НДФЛ. Общая сумма средств, возвращённых налогоплательщикам из регионального и федерального бюджетов, составила внушительные 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает фискальное ведомство.

Основной поток заявлений — около 72,7 тысячи (89%) — был направлен именно на получение вычетов. Процесс оформления возмещения занимает в среднем всего 16 дней. Наиболее популярным направлением остаётся недвижимость: за покупку жилья и проценты по ипотеке гражданам перечислено 2,4 млрд рублей. Также значительные суммы были выплачены за медицинские услуги (197,8 млн руб.) и образование (40,8 млн руб.).

Подать декларацию для получения выплат можно в любое время, самый быстрый способ — через личный кабинет на сайте ФНС.

Ольга Сергеева