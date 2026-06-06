В Саратовской области с молодого мотоциклиста слетели кроссовки при ДТП

В городе Балаково 6 июня на проспекте Энергетиков произошло столкновение автомобиля и мотоцикла.

В 11:42 у дома № 24 по проспекту Энергетиков в городе Балаково Саратовской области случилось дорожно-транспортное происшествие. По информации Госавтоинспекции, участниками аварии стали автомобиль «Лада Веста» под управлением 44-летнего водителя и мотоцикл «Ямаха», которым управлял молодой человек 1997 года рождения.

В результате столкновения водитель двухколёсного транспорта получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ГАИ.

Судя по фотографиям с места событий, удар пришёлся в пассажирскую дверь автомобиля со стороны водителя. Сила удара была настолько велика, что при столкновении с байкера слетела обувь.

Ольга Сергеева