Саратовцы активно обсуждают зарплату свыше 140 тысяч рублей на энгельсском заводе

Руководитель Энгельсского района Максим Леонов провел рабочую встречу с директором завода «СГА-Инжиниринг» Сергеем Ивановым.

Напомним, предприятие является значимым поставщиком для нефтегазовой отрасли, выпуская блочно-модульные устройства и запорную арматуру.

Ранее на заводе был реализован инвестиционный проект, позволивший запустить полный цикл производства. Продукция компании поставляется ведущим корпорациям страны, включая «Газпром», «Новатэк», «Лукойл» и «Роснефть». В настоящее время номенклатура организации включает широкий перечень оборудования, используемого для добычи, транспортировки и переработки углеводородов.

Особое внимание на встрече было уделено условиям труда: предприятие располагает современным оборудованием, обновленным административным зданием, а также собственным спортивным комплексом и столовой для сотрудников.

За последний год штат завода вырос до 122 человек, при этом средняя заработная плата по итогам первых четырех месяцев 2026 года составила 141 тысячу рублей.

Максим Леонов подчеркнул, что местная администрация оказывает предприятию поддержку в развитии производства. Со своей стороны, завод активно участвует в общественной жизни города.

Информация о высоких зарплатах вызвала значительный резонанс среди жителей Саратовской области, многие из которых уже выразили в соцсетях желание устроиться на работу в «СГА-Инжиниринг».

Ольга Сергеева