Окружное казачье общество области подвело итоги работы в первом полугодии 2025 года

На площадке министерства внутренней политики и общественных отношений области прошло заседание Совета Атаманов Окружного казачьего общества Саратовской области.

Мероприятие организовано в рамках реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года.

Основным вопросом заседания стало подведение итогов деятельности Окружного казачьего общества области в первом полугодии текущего года. Доклад о результатах работы представил атаман Окружного казачьего общества области Андрей Фетисов.

В частности было отмечено, что в текущем году велась активная работа по патриотическому воспитанию молодежи, проведен комплекс мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. На областной конкурс грантов для некоммерческих организаций было подано 10 заявок с общей запрашиваемой суммой более 8 млн. рублей, усилилась работа по внесению казачьих обществ в Государственный реестр казачьих обществ, ведется работа по введению в эксплуатацию помещения для деятельности Штаба и Центра казачьей культуры. Кроме того, казаки продолжают нести службу в зоне проведения специальной военной операции.

Во втором полугодии текущего года Окружное казачье общество области планирует проведение второго межрегионального фестиваля казачьей культуры «О вере, о воле и казачьей доле!», фестиваля «Казачий разгуляй на Хопре», а также фестиваля казачьей молодежи.

В ходе работы Совета каждый атаман доложил о проведенной в текущем году работе, а также рассказал об основных проблемах с которыми приходится сталкиваться в рамках уставной деятельности.

За многолетний и добросовестный труд атаманам казачьих обществ были вручены приказы атамана Волжского казачьего общества о присвоении очередных казачьих чинов, а также Благодарности атамана Окружного казачьего общества области.

Сразу после окончания Совета Атаманов казаки отправились в зону проведения специальной военной операции для доставки гуманитарной помощи саратовским военнослужащим.