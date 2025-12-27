В Саратовской области грузовик утром протаранил припаркованные машины

В Саратовской области 26 декабря произошли три аварии с пострадавшими.

По данным региональной ГАИ, все травмированные были госпитализированы.

Первое ДТП случилось ночью в Энгельсе. 18-летний водитель Ford врезался в припаркованную машину на улице Кожевенной. Его 19-летний пассажир получил травмы.

Утром в Ивантеевском районе 28-летний водитель грузовика Howo протаранил несколько припаркованных автомобилей. В результате пострадал 34-летний водитель одной из машин.

Днём на Кумысной поляне в Саратове столкнулись две легковушки. Травмы получила 69-летняя женщина-водитель.

Ольга Сергеева