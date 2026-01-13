Определены победители открытого конкурса научных работ и эссе «Россия и мир: образ будущего 2025-2035»

Подведены итоги открытого конкурса научных работ и эссе «Россия и мир: образ будущего 2025-2035», который проводится Поволжским институтом управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Оператором конкурса выступил Центр психолого-экономических исследований.

Участниками конкурса, целью которого является стимулирование интереса молодежи к научно-практической деятельности, проведение междисциплинарных исследований по актуальным вопросам развития России в долгосрочной перспективе с учетом новых геоэкономических и геополитических вызовов, стали более 130 участников из различных учреждений высшего образования.

Интерес к конкурсу проявили студенты из Поволжского института управления – филиала РАНХиГС, Пермского национального исследовательского политехнического университета, Уральского государственного экономического университета, Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского и других учебных заведений.

С итогами конкурса Вы можете ознакомиться на официальном сайте ПИУ РАНХиГС.