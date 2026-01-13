В Саратовской области для 9 тысяч детей улучшили качество водоснабжения

Более чем в 120 детских садах и школах в районах Саратовской области в рамках региональной программы установили локальные очистные сооружения.

Об этом сообщает губернатор Роман Бусаргин.

Напомним, проект запустили в 2023 году, за три этапа реализации в него вошли 28 территорий, где вопросы с водоснабжением стоят наиболее остро.

— С 2023 по 2025-й годы на реализацию программы по улучшению качества воды в школах и детских садах из резервного фонда правительства Саратовской области было направлено свыше 40 млн рублей, — отметил глава региона. — Наиболее масштабные мероприятия велись в 3 районах: в Балашовском районе локальные очистные сооружения установили в 14 образовательных учреждениях; в Красноармейском — в 13; в Пугачевском — в 9.

Подготовила Ольга Сергеева