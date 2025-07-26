Опубликован список имён семерых погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Саратове

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Обнародован список погибших 25 июля в Саратове. Самому младшему — 4 года.

Напомним, 25 июля на улице Блинова в десятиэтажном доме произошел взрыв из-за утечки газа.

Обрушились этажи с 7-го по 10-й, разрушены десятки квартир. Погибли 7 человек, включая ребенка, четверо числятся пропавшими.

Список погибших приводит РЕН-ТВ:

— Олег М. (1970 г.р.)

— Юрий Я. (1986 г.р.)

— А. Райкин (1984 г.р.)

— Екатерина Е. (1993 г.р.)

— Георгий Е. (1992 г.р.)

— Артем Г. (2002 г.р.)

— Степан Е. (2021 г.р.)

На месте ЧП спасатели продолжают разбирать завалы.