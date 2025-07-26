Саратовцы ищут пропавших питомцев после обрушения дома на Блинова

Жильцы дома на улице Блинова в Саратове ищут пропавших после ЧП домашних кошек и собак.

Питомцы могут находиться во дворах, скрываясь от громких звуков спецтехники. Жители сообщают, что одна из кошек убежала из квартиры, когда сотрудники МЧС вскрывали дверь.

«На месте происшествия много людей — возможно, кто-то заметил наших животных. Помогите найти, обязательно отблагодарим!» — обращаются местные жители в соцсетях.

Для связи указаны аккаунт @tttbks и телефон 89648492954.

Напомним, 25 июля в доме № 2 на Блинова произошел хлопок газовоздушной смеси, приведший к обрушению части здания. В результате трагедии погибли 7 человек, еще 15 пострадали и получили медицинскую помощь.