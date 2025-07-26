Стали известны детали гибели молодой семьи при взрыве в Саратове

Жертвами взрыва в саратовском доме стала семья из трех человек.

Подробности сообщила «Российская газета».

Среди погибших — 32-летняя Екатерина Е. из Александрова Гая, недавно отметившая свой день рождения. Она окончила школу с серебряной медалью и химический факультет местного вуза.

Вместе с ней погибли муж Георгий, выпускник университета путей сообщения, и их 4-летний сын Степан.

На месте ЧП ло сих пор работают спасатели. Общее число жертв достигло семи человек. Причины происхождения устанавливаются.