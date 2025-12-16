Завершен снос общежития на Привокзальной площади

Общежитие на Привокзальной площади Саратова снесено.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, здание находилось в плохом состоянии и не отвечало современным требованиям. С просьбой расселить его неоднократно обращались местные жители.

Напомним, по решению губернатора Романа Бусаргина Саратов получил из регионального бюджета поддержку в размере 100 млн рублей. Средства были предусмотрены на расселение более 20 семей из вышеназванного здания.

Освободившаяся территория будет благоустроена и использована в рамках проекта по дальнейшему развитию инфраструктуры на Привокзальной площади для создания более 130 дополнительных парковочных мест. Параллельно городская власть ведет работу по расчистке площадок от устаревших торговых павильонов и рекламных конструкций.

Подготовила Наталья Мерайеф