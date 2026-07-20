Жителей Саратовской области всё чаще обманывают при заказе товаров в Интернете

В Саратовской области участились случаи мошенничества при онлайн-покупках.

Главное управление МВД России по Саратовской области сообщает о росте числа обращений граждан, пострадавших от действий интернет-мошенников при заказе товаров через сеть.

Так, житель Волжского района Саратова в марте текущего года заказал три сотовых телефона и перевёл продавцу предоплату в размере более 51 тысячи рублей. Товар не был доставлен, связь с продавцом прекратилась.

Кроме того, жительница Кировского района Саратова 16 июля осуществила перевод около 31 тысячи рублей в счёт оплаты заказа одежды. После получения денежных средств продавец перестал выходить на связь.

Сообщается еще и жительнице посёлка Степное, которая при покупке автомобильной коробки передач перешла по ссылке, присланной продавцом, и оплатила заказ в сумме около 40 тысяч рублей. Товар также не был получен.

По всем перечисленным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй о мошенничестве. Ведётся следствие.

Ольга Сергеева