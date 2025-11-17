Осенью-2025 в аптеках Саратова подорожали лизобакт и анальгин с активированным углем

На потребительском рынке Саратова за минувшую неделю зафиксирована разнонаправленная динамика цен на ряд популярных товаров.

В сегменте лекарственных средств отмечен умеренный рост цен на часть продукции.Так, отечественный анальгин и активированный уголь подорожали на 0,1%. Более заметное увеличение стоимости коснулось таких препаратов, как «Лизобакт» и «Ренгалин», цены на которые прибавили 0,2%.

В то же время на некоторые медикаменты отмечается снижение цен. «Пенталгин» стал дешевле на 0,3%, а стоимость «Нимесулида» и «Трекрезана» уменьшилась на 0,2%.

Среди продукции повседневного спроса наиболее значительный рост показала зубная паста,которая подорожала на 0,7%. За ней следуют спички (+0,4%) и детские пеленки (+0,3%). Небольшое повышение в пределах 0,1–0,2% затронуло мыло, стиральный порошок и туалетную бумагу.

