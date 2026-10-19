Саратовские рыбаки ждут щучьей охоты и ловят весомых судаков в октябре

Любители рыбалки публикуют в сети фотографии уловов.

Со слов рыбаков, сейчас хорошо идёт судак, а щукам, по наблюдениям рыбаков, «слишком жарко».

На Волге время судаков, щукам слишком жарко, делятся наблюдениями саратовские рыбаки. Любители посидеть с удочкой проводят время на воде и публикуют в сети фотографии уловов. Сейчас хорошо идёт судак, поохотиться за ним в Саратов приезжают и из соседних регионов.

«Искали укрытия за островами и в протоках. Как итог за целый день — один обидный срез мыши, несколько выходов щук с коряг и безнадёжная тишина», — пожаловался Павел, учивший приезжих рыбачить. По его словам, ситуация совершенно изменилась с заходом солнца — поклёвки шли одна за другой.

То, что щучкам слишком жарко этой осенью, отметил и Егор. «Как показывает практика, щука в жару прячется в укрытиях и неохотно выходит на охоту. В такие дни она словно экономит силы, выжидая идеальный момент», — поделился наблюдениями саратовец. Тем не менее местного «крокодила» ему поймать удалось.