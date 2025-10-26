Осенью в Саратовской области снова цветут одуванчики и ромашки с розами

Осень в Саратовской области раскрывает свою красоту не только в золотисто-багряной палитре деревьев, но и в неожиданных цветочных сюрпризах.

Местные жители активно делятся в соцсетях фотографиями осенней природы: величественных деревьев, готовящихся к зимнему сну, яркого ковра из опавшей листвы и последних зеленых акцентов уходящего сезона.

Особенное восхищение вызывают цветущие растения в садах и на дачных участках. Как отмечает известная в регионе православная журналистка Марина Бирюкова, в одном из сел Советского района до сих пор цветут «кроткие сестрички-ромашки», распустилась роза и даже появился одуванчик — традиционный символ весны.

Ольга Сергеева