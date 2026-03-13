Самозанятые Саратовской области смогут получать больничные с начала 2026 года

Саратовским самозанятым официально разрешили уходить на больничный: сколько придется платить и когда ждать выплат.

С наступлением 2026 года у жителей Саратовской области, работающих на себя и платящих налог на профессиональный доход, появилась новая опция — добровольное страхование в Социальном фонде России. Это значит, что теперь даже те, у кого нет трудового договора, смогут получать деньги во время болезни.

Чтобы включиться в систему, самозанятому достаточно зарегистрироваться в отделении СФР и определиться с суммой страхового покрытия. На выбор предлагается два варианта: 35 или 50 тысяч рублей в год. Исходя из этого формируется и взнос — ежемесячно придется отдавать от 1344 до 1920 рублей, а годовой платеж составит от 16 128 до 23 040 рублей.

Право на пособие возникает не сразу, а спустя полгода после того, как гражданин начал исправно платить взносы. Важно: либо должен быть уплачен полный годовой взнос, либо полгода подряд идут ежемесячные отчисления. Сам фонд обещает уведомлять самозанятого о наступлении страхового случая. Как только электронный больничный закрыт, СФР автоматически сообщит сумму начисления.

Размер выплаты будет зависеть от трех факторов: сколько лет страхового стажа успел накопить человек, как долго и в каком объеме он платил взносы и какую сумму страхования выбрал.

Нововведение должно повысить уровень социальной защищенности тех, кто работает вне традиционного найма. Это часть общей стратегии по распространению госгарантий на максимальное число занятых граждан.

Ольга Сергеева