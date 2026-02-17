От «Артека» до железной дороги: чемпионы по труду рассказали депутатам о своей работе

В Саратовской областной думе состоялось выступление представителей регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО). Молодые бойцы отчитались перед депутатами о результатах трудового семестра и рассказали о том, как студенты региона помогают развивать инфраструктуру, образование и туризм не только в области, но и далеко за ее пределами.

Как прозвучало в ходе презентации, география работы саратовских отрядов простирается от местных лагерей до черноморского побережья и федеральных пассажирских маршрутов.

От вожатых до медиков: главные цифры сезона

Самым массовым направлением традиционно стало педагогическое. Более 600 вожатых, подготовленных в регионе, обеспечивали летний отдых детей. Они работали как в областных учреждениях — лагере имени Лизы Чайкиной, «Березках», санатории «Октябрьское ущелье» и «Синей Птице», так и на всероссийских площадках: в детском комплексе «Жемчужина России», «Артеке» и «Орленке».

«Наши вожатые — это хорошо подготовленные кадры, отвечающие самым высоким стандартам. Они готовы реализовывать для детей интересный, а главное — безопасный отдых», — отметил докладчик, подчеркнув высокий уровень подготовки педагогических кадров из числа студентов.

Стройка, транспорт и сервис: опыт на будущее

Активно проявили себя и представители рабочих специальностей. Более 110 студентов были задействованы в строительном направлении, внеся вклад в развитие инфраструктуры региона. Еще порядка 60 студентов Саратовского железнодорожного колледжа приняли участие в межрегиональном проекте «Люди дела» и трудились в филиалах компании «Дорожеде».

Особое внимание в докладе было уделено сотрудничеству с Федеральной пассажирской компанией. Уже сейчас более 50 бойцов студотрядов устроены проводниками и работниками сервиса в поездах дальнего следования. По словам выступающего, это направление демонстрирует устойчивый рост и укрепляет позиции РСО в транспортной отрасли.

Студенты также осваивают сферу гостеприимства. Более 15 человек работали во всероссийском трудовом проекте «Сочи Парк Отель», где получили ценный опыт в качестве горничных и официантов в одной из крупнейших компаний страны.

Медицина, сельское хозяйство и помощь людям

Не остались в стороне и будущие врачи. Медицинское направление в отрядах активно развивается: более 40 студентов-медиков работали в детских лагерях, обеспечивая медицинский контроль и сопровождение детей.

Сельскохозяйственные отряды трудились озеленителями, ветеринарными помощниками на предприятиях АПК области и даже в международном аэропорту Сочи. Как было отмечено, это направление способствует поддержке регионального агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий, прививая молодежи уважение к аграрному труду.

Круглогодичная вахта и воспитание подростков

Помимо трудовых семестров, студенты заняты общественной деятельностью круглый год. В регионе действуют специализированные отряды: экологические, поисковые, психологические и отряды правопорядка. В них задействовано почти 190 человек. Добровольные народные дружинники, поисковики, участвующие в «Вахтах памяти», и психологи, работающие с детьми, подтверждают — студотряды стали важной частью социальной жизни области.

Кроме того, в регионе дали старт новому направлению — трудовые отряды подростков. В рамках проекта «Страна важных» бойцы педотрядов провели для школьников уроки трудового воспитания, помогая подросткам сформировать представление о разных профессиях и позитивный взгляд на первый трудовой опыт.

«Бойцы студенческих отрядов поделились со школьниками историями о своих трудовых успехах и победах», — резюмировали авторы доклада, предложив депутатам и дальше поддерживать развитие молодежных трудовых инициатив в регионе.

Депутаты областной думы, в свою очередь, высоко оценили вклад студентов в экономику и социальную сферу Саратовской области, отметив важность круглогодичной занятости молодежи и профориентации.