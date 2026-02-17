Панков отметил, что депутатский проект Володина создает лучшие условия для детей

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере MAX отметил, что проекты Вячеслава Володина направлены на лучшие условия для учёбы, отдыха и здоровья детей.

«Депутатский проект Володина помогает создать лучшие условия для детей. В детсадах Саратова и районов появится 220 новых детских площадок. То есть, детям будут обеспечены хорошие условия для игр, физического развития. И современные стандарты безопасности. О необходимости этого не раз говорили на встречах воспитатели и родители. Но у области не было средств так масштабно обновить игровые зоны.

Ранее спикер помог сделать бесплатным школьное питание, посещение детсадов и продленок в сельской местности и малых городах. Построены пришкольные бассейны в Озинках, Алексеевке Хвалынского района, Балтае, Новых Бурасах, Петровске. А также пришкольные ледовые арены в Базарном Карабулаке и п. Соколовый в Саратове. Продолжается строительство новых школ и пристроек, чтобы все школьники учились в первую смену. Всё направлено на лучшие условия для учёбы, отдыха и здоровья детей», — подчеркнул Николай Панков.