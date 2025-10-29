Открытие первого вытрезвителя в Саратове перенесли на 2026 год

Первый вытрезвитель в Саратовской области, открытие которого изначально планировалось на лето 2023 года, вновь столкнулся с переносом сроков.

По новой информации от Минздрава региона, учреждение на 20 мест примет первых пациентов только в 2026 году.

Основной причиной задержки стало неудовлетворительное техническое состояние здания, расположенного по адресу: 2‑й Акмолинский проезд, 1а.

Как пояснил заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер, в настоящий момент ведется разработка проектно-сметной документации. Власти рассматривают три возможных пути решения проблемы: проведение капитального ремонта, полную реконструкцию объекта или строительство модульной конструкции.

На этом фоне в области фиксируется положительная динамика: за последнее десятилетие количество жителей, состоящих на учете с диагнозом «алкоголизм», сократилось более чем в полтора раза.

Напомним, вытрезвители в регионе закрылись в 1998 году при губернаторе Дмитрий Аяцкове. Именно он был инициатором этого начинания. Примечательно, что в это же время Дмитрий Федорович параллельно предлагал открыть узаконенные бордели. К счастью, до домов терпимости руки у бывшего губернатора так и не дошли.

Наталья Мерайеф