В Саратовской области ожидается облачная среда с дождем

В среду, 29 октября, в регионе ожидается переменная облачность.

Утром жителям региона следует быть осторожными на дорогах из-за тумана, который может снизить видимость до 500 метров и ниже. Местами пройдут небольшие дожди, а в районах Левобережья осадки будут более существенными, умеренными.

Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 3-8 м/с, временами усиливаясь до 13 м/с. Температура воздуха составит +7…+12°C.

Погода в четверг, 30 октября, не принесет больших изменений — высока вероятность продолжения дождей. Ветер сменит направление на западное с силой 4-9 м/с. Ночные температуры опустятся до +1…+6°C, а днем воздух прогреется до +6…+11°C. Данные предоставлены саратовским Гидрометцентром.

Ольга Сергеева