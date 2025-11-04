Отливка памятника Алексею Боголюбову в Саратове подходит к концу

В Саратове завершается отливка памятника художнику Алексею Боголюбову, который займет место в сквере его имени у Театральной площади.

Торжественное открытие запланировано на ноябрь 2025 года и будет приурочено к юбилею Радищевского музея.

Инициатива установки монумента, поддержанная губернатором Романом Бусаргиным, реализуется при полном финансировании из регионального бюджета. В настоящее время на месте будущей установки уже ведутся подготовительные работы.

Открытие памятника состоится в первой половине ноября ко Дню памяти Боголюбова — основателя первого общедоступного музея в России.

Ольга Сергеева